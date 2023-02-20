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Известный фанат «Спартака» — о нападении на россиянина в Швейцарии: он же не пришёл на трибуны с серпом и молотом

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Известный фанат «Спартака» Олег Семёнов (Мосфильмовский) не считает, что национальность сына пресс-атташе «Арсенала» Артёма Овсянникова стала причиной нападения на него в Швейцарии.

«На мой взгляд, национальность в данной ситуации вторична. Он же не пришёл на трибуны с серпом и молотом или в футболке с надписью «Я русский». Не думаю, что швейцарцы вообще знали, из какой он страны.

Хотя понятно, что везде произошедшее осветят по-своему. Но первичен не язык, на котором он говорил, а сам поступок — проникновение в сектор и попытки сделать видео. Да и уверен, что с фанатами он говорил не по-русски, а потому они не могли догадаться о его национальности», — заявил Семёнов RT.

Овсянников записал видео, в котором рассказал, что его избили на фан-секторе «Базеля». Он отметил, что один из фанатов был возмущён тем, что он говорил по-русски на видео.

Позднее «Базель» направил письмо с извинениями пострадавшему от местных болельщиков россиянину.

Ранее Семёнов объяснил причины нападения на россиянина в Швейцарии.

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