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«Базель» отправил письмо с извинениями пострадавшему от местных болельщиков россиянину

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«Базель» направил письмо с извинениями пострадавшему от местных болельщиков сыну пресс-атташе тульского «Арсенала» Артёму Овсянникову.
«Базель» отправил письмо с извинениями пострадавшему от местных болельщиков россиянину
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Текст письма приводит «Спорт-Экспресс».

«Уважаемый Артём! Мы сожалеем о том, что вам пришлось пережить на нашей игре против «Серветта», и надеемся, что с вами всё в порядке. Мы как клуб строго дистанцируемся от любого вида насилия. Проблема заключалась в том, что наши ультрас придерживаются нулевой политики в отношении съёмок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Но это, конечно, не оправдывает никакого насилия», — говорится в письме.

В «Базеле» также отметили, что проведут дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками службы безопасности на случай подобных инцидентов в будущем.

Артём Овсянников записал видео, в котором рассказал, что его избили в фан-секторе «Базеля». Он отметил, что один из фанатов был возмущён тем, что он говорил по-русски на видео.

Ранее стало известно, что Артём Овсянников обратился в полицию после избиения на матче «Базеля» с «Серветтом».

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