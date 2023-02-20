Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» обратился в полицию после инцидента с фанатами «Базеля»

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, что его сын Артём обратился в полицию после избиения на матче «Базеля» с «Серветтом».

«Он уже обратился в местную полицию, чтобы начали разбираться. Он написал заявление, нашли свидетелей, он ждёт изложения дела, чтобы наказали виновных. Артём будет следить за этим», — приводит слова Овсянникова ТАСС.

Артём Овсянников записал видео, в котором рассказал, что его избили в фан-секторе «Базеля». Он отметил, что один из фанатов был возмущён тем, что он говорил по-русски на видео.

Позднее в «Базеле» объяснили поведение болельщиков, напавших на россиянина.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о деталях переговоров с руководством клуба при переходе.