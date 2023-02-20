Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» обратился в полицию после инцидента с фанатами «Базеля»
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Он уже обратился в местную полицию, чтобы начали разбираться. Он написал заявление, нашли свидетелей, он ждёт изложения дела, чтобы наказали виновных. Артём будет следить за этим», — приводит слова Овсянникова ТАСС.
Артём Овсянников записал видео, в котором рассказал, что его избили в фан-секторе «Базеля». Он отметил, что один из фанатов был возмущён тем, что он говорил по-русски на видео.
Позднее в «Базеле» объяснили поведение болельщиков, напавших на россиянина.
Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о деталях переговоров с руководством клуба при переходе.