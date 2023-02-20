Кордоба: договорились с «Краснодаром», что буду играть в Лиге чемпионов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о деталях переговоров с руководством клуба при переходе.

«В момент ведения переговоров мы договорились, что «Краснодар» будет бороться только за самые высокие места. Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях», — цитирует игрока «Чемпионат».

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что России будут зачислены очки за сезон-2022/23 в рейтинге УЕФА по его завершении.