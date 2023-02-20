Кордоба: договорились с «Краснодаром», что буду играть в Лиге чемпионов
- РИА Новости
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«В момент ведения переговоров мы договорились, что «Краснодар» будет бороться только за самые высокие места. Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях», — цитирует игрока «Чемпионат».
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что России будут зачислены очки за сезон-2022/23 в рейтинге УЕФА по его завершении.