Россия получит очки в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

России будут зачислены очки за сезон-2022/23 в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по его завершении.

Россия получит наименьшую сумму очков за сезон из заработанных за последние пять лет — 4,333 балла мужской ассоциации и 1,750 балла женской ассоциации, сообщается на официальном сайте УЕФА.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь подмосковного «Сатурна» и сборной Чехии по футболу Антонин Кински высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.