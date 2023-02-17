Россия получит очки в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона
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Россия получит наименьшую сумму очков за сезон из заработанных за последние пять лет — 4,333 балла мужской ассоциации и 1,750 балла женской ассоциации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее бывший вратарь подмосковного «Сатурна» и сборной Чехии по футболу Антонин Кински высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.