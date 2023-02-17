Бывший чешский вратарь Кински: без российских спортсменов не хватает конкуренции

Бывший вратарь подмосковного «Сатурна» и сборной Чехии по футболу Антонин Кински высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Не знаю, как может получиться с УЕФА, я бы дождался результатов переговоров, всё-таки качество футбола в Европе намного выше, чем в Азии. Политика не должна мешать спорту. На мой взгляд, без российских спортсменов очень скучно на любых соревнованиях, не хватает конкуренции», — цитирует Кинскин «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее трёхкратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА серб Зоран Тошич отреагировал на отстранение сборной России и клубов от международных соревнований.