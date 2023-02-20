Известный фанат «Спартака» объяснил причины нападения на россиянина в Швейцарии
- РИА Новости
«Любой посторонний человек, не входящий в субкультуру, который попытается что-то снимать в секторе, будет воспринят за чужака и встречен с негативом. Вообще непонятно, каким образом он купил туда билет.
И если молодой человек не сильно пострадал, то ему повезло. Хотя, конечно, в разных странах правила отличаются. Например, в Латинской Америке даже на дерби можно спокойно заходить и делать видео с активными болельщиками. Они не протестуют. Все пляшут и скачут», — заявил Семёнов RT.
Овсянников записал видео, в котором рассказал, что его избили на фан-секторе «Базеля». Он отметил, что один из фанатов был возмущён тем, что он говорил по-русски на видео.
Ранее «Базель» направил письмо с извинениями пострадавшему от местных болельщиков россиянину.