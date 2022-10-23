Василевский: вряд ли кто-то сможет победить Махачева в лёгком весе

Боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в рамках главного события турнира UFC 280.

«Я думал, что со стороны Ислама будет разведка, а он сразу пошёл в бой. Судя по состоянию Ислама, в лёгком весе кто-то да может составить ему конкуренцию, но победить — вряд ли», — цитирует Василевского Metaratings.

Махачев в концовке второго раунда успешно вышел на болевой приём и завершил поединок с Оливейрой. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее Чарльз Оливейра прокомментировал поражение от Ислама Махачева.