Промес пропустит матч с «Химками» из-за перебора жёлтых карточек

«Спартак» в гостях встречается с ЦСКА в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Спартак» мог остаться в меньшинстве в самом начале игры после нарушения Квинси Промеса. Главный арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR показал нидерландцу жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в сезоне. Таким образом, Промес пропустит матч 14-го тура с подмосковными «Химками» 23 октября.

Счёт в матче 1:0 в пользу армейского клуба. Мяч забил Фёдор Чалов на 17-й минуте. Игра проходит на «ВЭБ Арене».

После 12 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Фёдор Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком».