Обамеянг: «Челси» должен обыграть «Милан», чтобы выйти из группы в ЛЧ

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о встрече с «Миланом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, что это действительно важно — если мы хотим пройти групповой этап, мы должны выиграть эту встречу. Эти две игры являются ключевыми, и нам нужно будет проявить характер, как мы это сделали с «Кристал Пэлас», и выиграть каждую из них», — цитирует Обамеянга The Sun.

«Челси» примет «Милан» 5 октября на стадионе «Стэнфорд Бридж» в Лондоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Обамеянг присоединился к «Барселоне» из «Арсенала» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу. 2 сентября «Челси» объявил о переходе нападающего.

Ранее Обамеянг высказался об английском специалисте Грэме Поттере.