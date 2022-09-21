Форвард «Челси» Обамеянг — о Поттере: его идеи очень ясны

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался об английском специалисте Грэме Поттере.

«Думаю, это были странные недели для всех нас, не только для меня. Все знают, какие у меня были отношения с Тухелем. Это немного грустно, но, надеюсь, наступят лучшие дни. Когда ты играешь за «Челси», тебе нужны результаты как можно скорее. Грэм Поттер действительно позитивный человек. Его идеи очень ясны», — цитирует Обамеянга пресс-служба «Челси».

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

С 2019 года Поттер тренировал «Брайтон». Команда смогла добраться до четвёртого места в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2022/23.

Ранее стало известно, сколько заработает Поттер в «Челси».