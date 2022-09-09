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The Telegraph: Поттер получит £60 млн по контракту с «Челси»

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Стало известно, сколько заработает новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер.
The Telegraph: Поттер получит £60 млн по контракту с «Челси»
  • AP

Специалист получит £60 млн по контракту с лондонским клубом, сообщает The Telegraph.

Уточняется, что заплатили £15 млн «Брайтону» в качестве компенсации за переход Поттера.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ могут быть перенесены из-за смерти Елизаветы II.

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