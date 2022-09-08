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Daily Star: матчи АПЛ могут быть перенесены из-за смерти Елизаветы II

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Матчи седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) могут быть перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II.
Daily Star: матчи АПЛ могут быть перенесены из-за смерти Елизаветы II
  • Gettyimages.ru
  • © Robbie Jay Barratt - AMA

Как сообщает Daily Star, в Великобритании в рамках траурной процедуры в связи со смертью королевы в силу вступают протоколы, которые затрагивают спортивные мероприятия.

Отмечается, что АПЛ будет принимать решение о проведении матчей согласно рекомендациям Министерства культуры, СМИ и спорта (DCMS). В любом случае будут перенесены события, которые по датам проведения совпадают с датой похорон Елизаветы II.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

Ранее технический директор «Брайтона» Дэвид Уэйр высказался о переходе главного тренера команды Грэма Поттера в «Челси».

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