Daily Star: матчи АПЛ могут быть перенесены из-за смерти Елизаветы II

Матчи седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) могут быть перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II.

Как сообщает Daily Star, в Великобритании в рамках траурной процедуры в связи со смертью королевы в силу вступают протоколы, которые затрагивают спортивные мероприятия.

Отмечается, что АПЛ будет принимать решение о проведении матчей согласно рекомендациям Министерства культуры, СМИ и спорта (DCMS). В любом случае будут перенесены события, которые по датам проведения совпадают с датой похорон Елизаветы II.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет, она правила страной более 70 лет. 8 сентября днём она мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии.

Ранее технический директор «Брайтона» Дэвид Уэйр высказался о переходе главного тренера команды Грэма Поттера в «Челси».