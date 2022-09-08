В «Брайтоне» пожелали удачи Поттеру на посту главного тренера «Челси»

Технический директор «Брайтона» Дэвид Уэйр высказался о переходе главного тренера команды Грэма Поттера в «Челси».

«Хотел бы поблагодарить Грэма и всех его сотрудников за всё, что они сделали. С ними было приятно работать на протяжении всего моего пребывания в клубе. Грэм проделал великолепную работу, и я желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Уэйра пресс-служба «Брайтона».

С 2019 года Поттер тренировал «Брайтон». Команда смогла добраться до четвёртого места в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2022/23.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал сорвавшийся трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».