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Главный тренер «Адана Демирспор»: Дзюба ждёт своего шанса

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Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах российского нападающего Артёма Дзюбы в команде.
Главный тренер «Адана Демирспор»: Дзюба ждёт своего шанса
  • Gettyimages.ru
  • © Ali Atmaca/Anadolu Agency

«Нельзя играть весь сезон без нападающего. Бритт Ассомбалонга и Артём Дзюба с нетерпением ждут свой шанс», — цитирует Монтеллу Haberads.

«Адана Демирспор» обыграл «Трабзонспор» в матче шестого тура чемпионата Турции по футболу со счётом 3:2. Артём Дзюба не принимал участия в игре.

18 августа россиянин подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее Гёкхан Тёре подписал контракт с «Адана Демирспор», за который выступает Дзюба.

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