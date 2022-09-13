Главный тренер «Адана Демирспор»: Дзюба ждёт своего шанса

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах российского нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Нельзя играть весь сезон без нападающего. Бритт Ассомбалонга и Артём Дзюба с нетерпением ждут свой шанс», — цитирует Монтеллу Haberads.

«Адана Демирспор» обыграл «Трабзонспор» в матче шестого тура чемпионата Турции по футболу со счётом 3:2. Артём Дзюба не принимал участия в игре.

18 августа россиянин подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее Гёкхан Тёре подписал контракт с «Адана Демирспор», за который выступает Дзюба.