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Источник: экс-форвард «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в Азербайджане

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Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Карабахе».
Источник: экс-форвард «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в Азербайджане
  • AP

Предметный интерес к форварду проявляет азербайджанский «Карабах». Также на футболиста претендует турецкий «Хатайспор», сообщает azerisport.com

31-летний Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Порту», «Локомотив» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Аль-Таавун Бурайда», за который провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах московской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

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