Источник: экс-форвард «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в Азербайджане

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Карабахе».

Предметный интерес к форварду проявляет азербайджанский «Карабах». Также на футболиста претендует турецкий «Хатайспор», сообщает azerisport.com

31-летний Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Порту», «Локомотив» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Аль-Таавун Бурайда», за который провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах московской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).