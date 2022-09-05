Источник: экс-форвард «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в Азербайджане
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Предметный интерес к форварду проявляет азербайджанский «Карабах». Также на футболиста претендует турецкий «Хатайспор», сообщает azerisport.com
31-летний Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Порту», «Локомотив» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Аль-Таавун Бурайда», за который провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах московской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).