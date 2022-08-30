Карпин прокомментировал слова Терюшкова про предательство в адрес Захаряна

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на слова депутата Госдумы Романа Терюшкова по поводу возможного перехода полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно всё понятно. Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, нужно уезжать», — цитирует Карпина «РБК Спорт».

Ранее Терюшков заявил, что возможный отъезд Захаряна в Англию — это предательство.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна из «Динамо» в «Челси» находится на грани срыва.