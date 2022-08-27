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Орещук: Захарян мыслями уже не в «Динамо»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».
Орещук: Захарян мыслями уже не в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Во втором тайме бело-голубые не были похожи на себя, проиграли середину поля. Оттуда все проблемы. Не знаю, что происходит с Захаряном, но мыслями он уже не здесь», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.

26 августа Павел Андреев, агент Захаряна, подтвердил интерес «Челси» к своему клиенту. По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Ранее Сергей Силкин заявил, что «Динамо» закончит чемпионат России по футболу в середине таблицы.

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