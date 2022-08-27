Силкин считает, что «Динамо» закончит РПЛ в середине таблицы

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».

«Расстроен таким результатом. Хороших игроков отдают, а на усиление приходит только молодёжь. Думаю, «Динамо» закончит сезон в середине таблицы. Где-нибудь восьмое, седьмое, шестое место», — цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, московский клуб (13 очков) поднялся на второе место, «Пари НН» (шесть очков) — на 12-м.

Ранее Славиша Йоканович объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Пари НН».