Йоканович объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Пари НН»
- РИА Новости
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«Во втором тайме мы были недостаточно самоотверженными и дисциплинированными. Мы должны делать свою работу и не расплёскивать энергию на споры с судьёй по поводу назначения пенальти или жёлтых карточек», — цитирует Йокановича пресс-служба клуба.
Он также добавил, что Роберто Фернандес не мог исчезнуть с поля в моменте со столкновением. По мнению тренера, там не было жёсткого единоборства.
Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.
Таким образом, московский клуб (13 очков) поднялся на второе место, «Пари НН» (шесть очков) — 12-е место.
Ранее «Динамо» не проиграло в семи стартовых турах впервые за 26 лет.