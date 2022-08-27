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Йоканович объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Пари НН»

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».
Йоканович объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Во втором тайме мы были недостаточно самоотверженными и дисциплинированными. Мы должны делать свою работу и не расплёскивать энергию на споры с судьёй по поводу назначения пенальти или жёлтых карточек», — цитирует Йокановича пресс-служба клуба.

Он также добавил, что Роберто Фернандес не мог исчезнуть с поля в моменте со столкновением. По мнению тренера, там не было жёсткого единоборства.

Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, московский клуб (13 очков) поднялся на второе место, «Пари НН» (шесть очков) — 12-е место.

Ранее «Динамо» не проиграло в семи стартовых турах впервые за 26 лет.

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