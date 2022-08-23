Ари: Федун всегда будет ассоциироваться со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

«Без сомнения, это запоминающееся имя для клуба, потому что на протяжении многих лет Федун работал, много достижений было. Несмотря на то что он покидает пост президента, он навсегда будет ассоциироваться со «Спартаком», — цитирует Ари ТАСС.

По мнению бразильского форварда, изменения, возможно, полезны, если в итоге ситуация в клубе улучшится.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Зарема Салихова подвела итоги своей работы в «Спартаке».





