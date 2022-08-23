военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ари: Федун всегда будет ассоциироваться со «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.
Ари: Федун всегда будет ассоциироваться со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

«Без сомнения, это запоминающееся имя для клуба, потому что на протяжении многих лет Федун работал, много достижений было. Несмотря на то что он покидает пост президента, он навсегда будет ассоциироваться со «Спартаком», — цитирует Ари ТАСС.

По мнению бразильского форварда, изменения, возможно, полезны, если в итоге ситуация в клубе улучшится.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 

Ранее Зарема Салихова подвела итоги своей работы в «Спартаке».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить