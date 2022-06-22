Защитник ЦСКА Карпов назвал сборы с Федотовым одними из самых сложных в карьере

Защитник ЦСКА Вадим Карпов заявил, что тренировочная работа под руководством Владимира Федотова очень сложная и интенсивная.

«С утра, перед первой тренировкой, он всегда поднимает настроение. Работа с фишками? Всё впереди будет. Для меня по сложности тренировок и интенсивности это одни из самых сложных сборов, что были», — приводит слова Карпова «Матч ТВ».

ЦСКА сыграет в товарищеском турнире вместе с «Сочи», «Зенитом» и «Пари НН».

В первом матче турнира армейцы встретятся с «Зенитом» 29 июня на стадионе «ВЭБ Арена».

15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что изменилось в подготовке ЦСКА при Федотове.