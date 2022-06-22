Защитник ЦСКА Карпов назвал сборы с Федотовым одними из самых сложных в карьере

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Вадим Карпов заявил, что тренировочная работа под руководством Владимира Федотова очень сложная и интенсивная.

«С утра, перед первой тренировкой, он всегда поднимает настроение. Работа с фишками? Всё впереди будет. Для меня по сложности тренировок и интенсивности это одни из самых сложных сборов, что были», — приводит слова Карпова «Матч ТВ».

ЦСКА сыграет в товарищеском турнире вместе с «Сочи», «Зенитом» и «Пари НН».

В первом матче турнира армейцы встретятся с «Зенитом» 29 июня на стадионе «ВЭБ Арена».

15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что изменилось в подготовке ЦСКА при Федотове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить