Тренер по MMA Сулейманов не считает Тейшейру аутсайдером в бою с Прохазкой на UFC 275

Бывший директор направления MMA в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов считает, что действующий чемпион в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра имеет больше шансов на победу в поединке с Иржи Прохазкой.

«Не считаю Тейшейру андердогом, скорее больше склоняюсь в его сторону. Думаю, на тоненького он способен победить. Прохазка — очень нестандартный, креативный ударник. Большую часть времени двигается вперёд, любит рубиться на средней дистанции. Гловер будет стараться прижимать соперника к сетке, переводить в партер. Ему должно хватить опыта сблизиться с чехом. Мне кажется, бразилец всё же замучает его своей борьбой», — заявил Сулейманов RT.

По его словам, в поединке между Тейшейрой и Прохазкой одним из ключевых факторов может стать превосходство бразильца в опыте.

«Безусловно, фактор опыта может сыграть свою роль. Поэтому и отдаю предпочтение Тейшейре. Многое будет зависеть от того, как статус боя повлияет на Прохазку. Все мы знаем, что даже средняя футбольная команда способна «выстрелить» в отдельно взятой встрече. Если близость к титулу придаст Иржи сил, положительно скажется на его психологии, то это нивелирует разницу в опыте. Но мне кажется, этого не произойдёт», — добавил Сулейманов.

Турнир UFC 275 пройдёт в ночь на 12 июня в Сингапуре. В главном поединке Гловер Тейшейра проведёт первую защиту титула в полутяжёлом весе в поединке с Иржи Прохазкой. Во втором по значимости бою вечера чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Тайлой Сантос.

Ранее Сулейманов выразил мнение, что Шевченко одержит победу нокаутом над Сантос.