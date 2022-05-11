«Спартак» сыграет в финале Кубка России по футболу впервые с 2006 года

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Столичный «Спартак» одержал победу над «Енисеем» (3:0) и вышел в финал Кубка России по футболу впервые с 2006 года.
«Спартак» сыграет в финале Кубка России по футболу впервые с 2006 года
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Матч прошёл в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Забитыми мячами отличились Квинси Промес (22-я), Зелимхан Бакаев (57-я) и Александр Соболев (87-я).

«Спартак» становился победителем Кубка России трижды — в 1994, 1998 и 2003 годах, а в 2006 году красно-белые проиграли ЦСКА в финале. Действующим чемпионом соревнования является «Локомотив».

Напомним, что финальный матч между красно-белыми и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее президент владикавказской «Алании» Владимир Гуриев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в полуфинале Кубка России по футболу.

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