«Спартак» сыграет в финале Кубка России по футболу впервые с 2006 года

Столичный «Спартак» одержал победу над «Енисеем» (3:0) и вышел в финал Кубка России по футболу впервые с 2006 года.

Матч прошёл в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Забитыми мячами отличились Квинси Промес (22-я), Зелимхан Бакаев (57-я) и Александр Соболев (87-я).

«Спартак» становился победителем Кубка России трижды — в 1994, 1998 и 2003 годах, а в 2006 году красно-белые проиграли ЦСКА в финале. Действующим чемпионом соревнования является «Локомотив».

Напомним, что финальный матч между красно-белыми и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее президент владикавказской «Алании» Владимир Гуриев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в полуфинале Кубка России по футболу.