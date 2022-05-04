«Мировая реакция была другой»: как президент МОК объяснил отстранение российских спортсменов

Российских и белорусских спортсменов отстранили от соревнований ради их безопасности. Об этом заявил президент МОК Томас Бах. В России слова функционера назвали нелепым оправданием и признанием собственной неспособности оградить олимпийское движение от внешнего давления. Александр Тихонов заявил, что Бах — «раб Америки», а Вячеслав Фетисов счёл высказывания президента МОК попыткой оправдать свою слабость.

Президент МОК Томас Бах заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований объясняется заботой об их безопасности и возможной реакцией на их участие.

«Мы немало дискутировали с НОК, чьи представители спрашивали: «Чем вы там занимаетесь? Чем уникальна ситуация на Украине? Где были эти меры, когда войны велись в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и так далее?» — цитирует главу МОК портал Inside The Games.

Он сообщил, что в настоящий момент из-за принятых «защитных мер» МОК не может полноценно исполнять возложенную на него миссию.

«Нам оказывают ощутимую поддержку международное сообщество и те, кого это касается, — наши украинские друзья. Речь идёт о предоставлении им защиты и помощи. Их решение имеет определяющее значение», — подчеркнул президент организации.

В России объяснения Баха были восприняты негативно. Так, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обвинил главу комитета в предвзятости и ангажированности.

«Томас Бах — раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни. Томас Бах не в силах ничего решить», — приводит слова Тихонова «Р-Спорт».

По мнению прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова, руководитель МОК таким образом пытается оправдать собственную слабость. По его словам, в текущей ситуации в свободном режиме работают ООН и другие международные организации, но не олимпийский комитет.

«МОК здесь в первую очередь должен давать спортсменам участвовать, налаживать мосты, способствовать улучшению взаимоотношений. В чём претензия к атлетам? Я играл в советское время и на международной арене, и в НХЛ. Не думаю, что ко мне в личностном плане отношение поменялось после каких-либо событий. Общественное мнение есть разное. Ссылаться на какую-то часть мирового сообщества не очень правильно, когда ты возглавляешь одну из самых влиятельных международных организаций», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В свою очередь олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова подчеркнула, что Бах находится под давлением.

«Когда всем скопом наваливаются, он понимает, что без подобных решений многие бойкотируют Олимпиаду. Ему так и угрожают: «Если будет Россия, мы никуда не приедем». Это и есть общественная реакция, о которой он говорит. Используют весь свой инструментарий», — заявила депутат Госдумы.

По её словам, МОК находится в сложной ситуации, ведь руководству приходится выбирать между Россией и остальными странами.

«В любой такой истории, когда травят одного, нужно найти зачинщика и его нейтрализовать. Если это удаётся, тогда все начинают поддерживать того, кого обижают. Но всегда есть зачинщик, который очень силён и влиятелен. На это мы и указывали, когда говорили про опасность однополярного мира. Оказалось, такой ситуации можно добиться и в спорте», — заметила Журова.

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Дмитрий Васильев назвал выступление Баха попыткой найти себе оправдание за те действия, которые, по словам двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, можно считать преступлением в отношении олимпийского комитета.

«Это отговорки! Он совершил глупость. И сейчас нашёл нелепое оправдание, что он заботится о безопасности спортсменов. А до того, когда наших спортсменов везде отстранили, он об этом даже не заикался. Томас Бах войдёт в историю как человек, который разрушил олимпийское движение. А то, что он сейчас говорит, — глупая попытка оправдаться», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Однако, по мнению немецкого функционера, российские и белорусские спортсмены так или иначе столкнулись бы с отстранениями, даже если бы МОК не выпустил соответствующую рекомендацию. Только тогда решения принимались бы руководством стран — организаторов мероприятий — как, например, сделал Уимблдон.

При этом функционер подчеркнул, что организация не планирует вводить какие-либо ограничения против Олимпийского комитета России.

«Мы будем вводить санкции лишь в отношении тех, на ком лежит определённая ответственность. Мы не станем вводить их в отношении национального олимпийского комитета той или иной страны из-за действий её властей, пока руководство НОК эти действия не поддержит», — сказал Бах.

По мнению руководителя спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анны Анциелович, заявление Баха не имеет юридической силы, а может свидетельствовать лишь о возможном изменении подхода. Она также напомнила, что незадолго до решения УЕФА об отстранении российских клубов и сборных президент организации Александер Чеферин делал похожее заявление, и это свидетельствует о том, что слова остаются словами.

«Мы все понимаем, что международные федерации, принимая решение об отстранении российских спортсменов, ориентируются на рекомендации МОК. Понятно, что президент МОК обладает большим авторитетом и его слово имеет большое значение, но не юридическое. Для того чтобы эти слова имели какие-то юридические последствия, они должны быть приняты исполкомом. Возможно, идут какие-то разговоры, и о чём-то могут эти слова свидетельствовать, но посмотрим уже после очередного заседания исполкома», — приводит её слова РИА Новости.