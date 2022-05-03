Повышенная плотность и закрученная интрига: почему нынешний сезон ФНЛ — особенный

За три тура до окончания текущего сезона ФНЛ определилась лишь одна команда, которая с большой долей вероятности выйдет в РПЛ: лидирующему «Оренбургу» для решения задачи необходимо набрать три очка. При этом за вторую прямую путёвку в элитный дивизион продолжают борьбу «Торпедо» и «Факел». А шанс сыграть в стыковых матчах сохраняют сразу восемь коллективов, среди которых — пробившиеся в полуфинал Кубка России «Енисей» и «Алания».

Текущий сезон ФНЛ навсегда останется в памяти болельщиков, ведь он отличается повышенной плотностью в верхней части турнирной таблицы и сохранившейся до конца интригой в борьбе за попадание в РПЛ. Это коснулось в том числе двух первых мест. Как правило, обладатели прямых путёвок становились известны заранее.

Например, в прошлом году солидный отрыв обеспечили себе «Крылья Советов» и «Оренбург». Самарцы вовсе перешагнули рубеж в 100 очков и забили 101 мяч. В 2019-м не оказалось равных «Тамбову» и «Сочи», а в 2018-м — «Оренбургу», «Крыльям Советов» и «Енисею».

На этот раз уверенно может чувствовать себя только одна команда — «Оренбург». Подопечные Марцела Лички ещё в прошлом сезоне решили задачу по возвращению в элитный дивизион, но не прошли лицензирование из-за несоответствия стадиона «Газовик» требованиям. За год все неполадки были устранены, и коллектив с большой долей вероятности обеспечит себе повышение в классе. Для этого ему необходимо одержать одну победу в оставшихся матчах с аутсайдерами «Олимп-Долгопрудный» и «Волгарем», а также «СКА-Хабаровск».

Зато за второе место развернётся ожесточённая борьба между «Торпедо» и «Факелом». Обе команды имеют встречу в запасе относительно лидера и проведут по четыре игры. При этом москвичи опережают преследователя на три очка. Они давно должны были вернуться в РПЛ. После того как осенью 2017-го контрольный пакет акций приобрёл известный бизнесмен Роман Авдеев, у клуба началась новая жизнь.

В двух предыдущих сезонах «автозаводцы» под руководством Сергея Игнашевича мощно проводили первую половину, но сыпались во второй. В 2020-м им помешала подняться выше четвёртой позиции пандемия коронавируса, а в 2021-м они финишировали шестыми. В этой связи отставка непопулярного у болельщиков наставника в марте прошлого года сюрпризом не стала. Зато вернувшийся в «Торпедо» экс-тренер сборной России Александр Бородюк близок к тому, чтобы во второй раз вывести команду в Премьер-лигу. Впервые ему это удалось в 2014-м.

Причём уроженец Воронежа постарается не пустить в элиту родной «Факел», в составе которого когда-то начинал карьеру. А вот взлёт этой команды по-настоящему удивляет, поскольку в последние годы она не радовала поклонников. Три года подряд, с 2018-го по 2020-й, она финишировала в зоне вылета, но не понижалась в классе, так как не находилось достаточно желающих подняться в ФНЛ.

Новый этап стартовал после смены руководства и прихода на тренерский мостик Олега Василенко, известного по работе с «Жемчужина-Сочи», «Краснодаром», «Уралом», «Сочи» и «Мордовией». Под его руководством «Факел» демонстрирует прагматичный футбол и забивает не слишком много, зато располагается на третьей строчке. А возвращение в РПЛ станет праздником для региона, ведь воронежцы не играли в Высшей лиге с 2001-го.

Взгляд на календарь оставшихся матчей вселяет в местных болельщиков надежду, ведь их любимцам предстоит в основном экзаменовать аутсайдеров («Волгарь», «КАМАЗ», «Металлург»), причём две встречи они проведут дома. Особняком стоит лишь выездное противостояние в последнем туре с «Балтикой».

У «Торпедо» график ненамного сложнее. Помимо середняков «Велеса» и «Кубани» и уже упомянутого «Металлурга», предстоит в гостях дать бой «Енисею». Эта игра может получится для москвичей судьбоносной. К слову, при равенстве по очкам первым дополнительным показателем являются личные поединки. И здесь чёрно-белые имеют минимальное преимущество — 2:2, 1:0.

Уникален текущий розыгрыш ФНЛ и потому, что за три тура до финиша сразу восемь коллективов сохраняют шансы на повышение в классе, хотя у «Нефтехимика» они чисто теоретические. Сместить «Торпедо» со второй позиции кому-то, кроме «Факела», будет крайне непросто, поскольку даже идущий четвёртым «Енисей» отстаёт на пять очков и провёл на одну игру больше. Зато, помимо москвичей и воронежцев, сразу четыре команды могут попасть в стыки.

При этом до сих пор не ясно, состоятся ли они. В РПЛ обсуждают вопрос расширения лиги до 18 участников. В качестве одного из вариантов называлось введение моратория на вылет. При нём элитный дивизион не покидал бы никто, а на повышение отправлялись две сильнейшие команды ФНЛ. По последней информации СМИ, стыки всё же пройдут, только в них примут участие представители Премьер-лиги, занявшие 15-е и 16-е места.

Так или иначе, дружинам из ФНЛ остаётся лишь бороться за попадание в первую четвёрку. Причём наибольшие шансы решить задачу имеют две команды из-за Урала: «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Обе недавно выходили в РПЛ, но первый блин получился комом — последним местом в турнирной таблице.

Три последних матча подопечные Алексея Поддубского проведут дома: с «Томью», «Оренбургом» и «Акроном». «Енисей» также дважды сыграет на родных трибунах, с «Торпедо» и «Велесом», и на выезде померится силами с «Краснодаром-2».

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Роднят оба коллектива и пережитые по ходу сезона изменения на тренерском мостике. Красноярск покинул Виктор Тренёв, а Хабаровск — Сергей Юран, отправившийся на повышение в «Химки». Но это даже положительно сказалось на них. «Енисей» под руководством Вадима Гаранина одержал восемь побед в десяти матчах и взлетел на четвёртое место, хотя уходил на перерыв восьмым. «СКА-Хабаровск» во главе с Поддубским свои позиции, занятые при прежнем наставнике, также не растерял.

А вот «Алании» и «Балтике» рассчитывать на повышение в классе сложно. Для этого им нужно дожидаться осечек конкурентов и самим идеально проходить финишный отрезок. Владикавказцы сами усложнили себе жизнь, провалив весеннюю часть первенства. В восьми последних турах они одержали лишь две победы.

«Балтика», напротив, резко улучшила своё положение, одержав четыре победы подряд и разойдясь миром с «Волгарем». При этом календарь скорее благоволит претендентам. Владикавказцы дома сыграют с аутсайдерами «Ротором» и «КАМАЗом» и на выезде — с лишённым мотивации «Нефтехимиком». Калининградцы же дома встретятся с «Факелом» и «Металлургом» и в гостях — с «Велесом».

При этом силу команд, выступающих в нынешнем розыгрыше ФНЛ, наглядно демонстрируют их результаты в Кубке России, ведь до полуфинала добрались сразу два коллектива. «Алания» сенсационно выбила из борьбы «Зенит», взяв верх над чемпионом страны в серии пенальти. А «Енисей» поочерёдно обыграл «Крылья Советов», «Локомотив» и «Рубин», причём железнодорожники оказались разгромлены со счётом 4:0. Удачно выступила и «Балтика», которая лишь в «лотерее» уступила занимающему второе место в РПЛ «Динамо».

Таким образом, в мае может сложиться парадоксальная ситуация, при которой представитель подэлитной лиги завоюет трофей, но не сумеет повыситься в классе.

Однако владикавказцы и калининградцы, даже если не попадут в стыки, станут одними из главных фаворитов следующего сезона. Обоих возглавляют молодые перспективные тренеры, Спартак Гогниев и Игнашевич соответственно. Оба стараются показывать современный атакующий футбол и радуют болельщиков высокой результативностью. «Алания» же ещё в прошлом году обеспечила себе участие в стыках, но была лишена этого права из-за проблем со стадионом.