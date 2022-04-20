Гогниев: игра с «Зенитом» показала, что «Алания» может выступать в РПЛ
- РИА Новости
«Очень хороший матч. Да, последние 20 минут второго тайма мы физически подсели. Ребятам очень тяжело играть на таких скоростях. Конечно, моя команда доказала, что она самая сильная», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».
Он также поздравил болельщиков и отметил, что его подопечные усыпили бдительность соперника в моменте с розыгрышем штрафного, с которого забил Николай Гиоргобиани.
«Кстати, насколько я знаю, сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта. Работа просто так не уходит. Хочу сказать, что ФНЛ — непростой турнир. В РПЛ скорости в разы выше, но были готовы к этому. Но нам хочется играть в РПЛ. Эта игра показала, что мы можем», — добавил специалист.
«Алания» в Грозном обыграла «Зенит» в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серия одиннадцатиметровых закончилась в пользу хозяев — 6:5.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда неплохо играла после первого пропущенного мяча в матче с «Аланией».