Гогниев: игра с «Зенитом» показала, что «Алания» может выступать в РПЛ

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев поделился эмоциями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.

«Очень хороший матч. Да, последние 20 минут второго тайма мы физически подсели. Ребятам очень тяжело играть на таких скоростях. Конечно, моя команда доказала, что она самая сильная», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

Он также поздравил болельщиков и отметил, что его подопечные усыпили бдительность соперника в моменте с розыгрышем штрафного, с которого забил Николай Гиоргобиани.

«Кстати, насколько я знаю, сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта. Работа просто так не уходит. Хочу сказать, что ФНЛ — непростой турнир. В РПЛ скорости в разы выше, но были готовы к этому. Но нам хочется играть в РПЛ. Эта игра показала, что мы можем», — добавил специалист.

«Алания» в Грозном обыграла «Зенит» в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серия одиннадцатиметровых закончилась в пользу хозяев — 6:5.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда неплохо играла после первого пропущенного мяча в матче с «Аланией».