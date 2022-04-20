Семак: «Зенит» неплохо играл после первого пропущенного мяча в матче с «Аланией»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от владикавказской «Алании» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.
Семак: «Зенит» неплохо играл после первого пропущенного мяча в матче с «Аланией»
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«Настоящая кубковая игра. Конечно, обидно вылетать. Что касается игры, было много борьбы, футбола было не так много. После пропущенного мяча играли неплохо, моменты создавали. Но, к сожалению, два стандарта у наших ворот… мы не доработали их как следует», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что в таких матчах нужно всегда сохранять концентрацию, но у «Зенита» с этим были проблемы. По словам тренера, ему хотелось увидеть больше активности в первом тайме со стороны сине-бело-голубых

«Сложно всё время поддерживать мотивацию, чтобы постоянно выигрывать. Сложное поле, трудно было играть, приспосабливаться. Совокупность факторов привела к тому, что не смогли победить и выйти дальше», — добавил специалист.

Встреча прошла в Грозном. Помимо «Алании», в полуфинал уже вышли «Динамо» и «Енисей». Жеребьёвка следующей стадии пройдёт 21 апреля.

Ранее сообщалось, что «Алания» по пенальти обыграла «Зенит» и пробилась в полуфинал Кубка России.

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