Семак: «Зенит» неплохо играл после первого пропущенного мяча в матче с «Аланией»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от владикавказской «Алании» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.

«Настоящая кубковая игра. Конечно, обидно вылетать. Что касается игры, было много борьбы, футбола было не так много. После пропущенного мяча играли неплохо, моменты создавали. Но, к сожалению, два стандарта у наших ворот… мы не доработали их как следует», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что в таких матчах нужно всегда сохранять концентрацию, но у «Зенита» с этим были проблемы. По словам тренера, ему хотелось увидеть больше активности в первом тайме со стороны сине-бело-голубых

«Сложно всё время поддерживать мотивацию, чтобы постоянно выигрывать. Сложное поле, трудно было играть, приспосабливаться. Совокупность факторов привела к тому, что не смогли победить и выйти дальше», — добавил специалист.

Встреча прошла в Грозном. Помимо «Алании», в полуфинал уже вышли «Динамо» и «Енисей». Жеребьёвка следующей стадии пройдёт 21 апреля.

Ранее сообщалось, что «Алания» по пенальти обыграла «Зенит» и пробилась в полуфинал Кубка России.