Семак: «Зенит» неплохо играл после первого пропущенного мяча в матче с «Аланией»
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«Настоящая кубковая игра. Конечно, обидно вылетать. Что касается игры, было много борьбы, футбола было не так много. После пропущенного мяча играли неплохо, моменты создавали. Но, к сожалению, два стандарта у наших ворот… мы не доработали их как следует», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Он отметил, что в таких матчах нужно всегда сохранять концентрацию, но у «Зенита» с этим были проблемы. По словам тренера, ему хотелось увидеть больше активности в первом тайме со стороны сине-бело-голубых
«Сложно всё время поддерживать мотивацию, чтобы постоянно выигрывать. Сложное поле, трудно было играть, приспосабливаться. Совокупность факторов привела к тому, что не смогли победить и выйти дальше», — добавил специалист.
Встреча прошла в Грозном. Помимо «Алании», в полуфинал уже вышли «Динамо» и «Енисей». Жеребьёвка следующей стадии пройдёт 21 апреля.
Ранее сообщалось, что «Алания» по пенальти обыграла «Зенит» и пробилась в полуфинал Кубка России.