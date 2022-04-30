Президент «Урала»: я бы РПЛ даже до 20 команд расширил

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я ничего об этом не знаю. Вообще первый раз слышу. Нам никто о расширении не сообщал. Если такое решение действительно будет принято, я только за, потому что у нас большая страна. Дай бог! Я бы даже до 20 команд расширил», — цитирует Иванова Sport24.

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в сезоне-2021/22.

29 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что РПЛ всё-таки может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами РПЛ с клубами, занявшими третье и четвёртое места в ФНЛ.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 команд.