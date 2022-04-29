Газизов: я всегда был за расширение РПЛ до 18 команд
- РИА Новости
«Я всегда был за 18 команд в РПЛ. И всегда это говорил, а в нынешней ситуации тем более. Мы несколько легионеров потеряли. Мы не ропщем, все в одинаковых условиях, но ситуация вот такая», — цитирует Газизова «Чемпионат».
Напомним, что, по информации СМИ, матчи 15-й и 16-й команды РПЛ с третьими и четвёртыми клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по правилам ограниченного моратория рассматриваются как ключевой вариант проведения чемпионата России.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном расширении РПЛ.