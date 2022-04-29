Канчельскис — о расширении РПЛ: это клоунада и цирк

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Канчельскис — о расширении РПЛ: это клоунада и цирк
  • РИА Новости

«Это клоунада и цирк. Большое спасибо руководителям нашего футбола за это. У нас можно ожидать всего чего угодно. Это просто ужасное решение», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По его словам, в российском футболе нет спортивного принципа и в руководстве сидят одни жулики и дилетанты.

«Большой флаг им в руки, пусть рассказывают сказки другим. К сожалению, это полная катастрофа», — добавил Канчельскис.

Напомним, что, по информации СМИ, матчи 15-й и 16-й команды РПЛ с третьими и четвёртыми клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по правилам ограниченного моратория рассматриваются как ключевой вариант проведения чемпионата России.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут расширить до 18 команд и ввести ограниченный мораторий на вылет.

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