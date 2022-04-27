Хотела покормить щенят: что известно о гибели 12-летней девочки во время первенства России по шахматам

12-летняя шахматистка Полина Куникова погибла в Лоо после нападения собаки. Она приехала в Краснодарский край вместе с мамой для участия в первенстве России. В свободное время девочка покинула территорию отеля, где проходили соревнования, забралась на огороженный участок, чтобы покормить щенят, там на неё напала взрослая овчарка. Прокуратура Лазаревского района устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ужасная трагедия произошла в Сочи во время первенства России по шахматам, в котором принимали участие спортсмены с 11 до 21 года. Соревнования, которые проводились в Лоо, пришлось досрочно прекратить из-за гибели 12-летней Полины Куниковой из Саратова. Как сообщила ФШР на официальном сайте, турнир не может быть возобновлён до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

«Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование случившегося», — говорится в официальном заявлении.

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Позднее прокуратура Лазаревского района сообщила подробности трагедии. Девочка в свободное время, 26 апреля, вышла прогуляться и через забор участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят. Ей захотелось их покормить, она перелезла через ограждение. На шахматистку набросилась взрослая овчарка и нанесла травмы, не совместимые с жизнью. Полину нашли прохожие. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако врачи лишь констатировали смерть потерпевшей.

Как отметил председатель Саратовской областной шахматной академии Артур Муромцев, заброшенный корпус, где проживали собаки, находился в отдалении от места проведения первенства.

«Я так понял, Полина пошла к восьмому корпусу. Он то ли заброшенный, то ли недостроенный. То есть, чтобы туда дойти, надо было покинуть территорию, где проживали участники турнира. Там обитали собаки. Насколько знаю, она пошла туда одна, хотя в гостинице жила с ребятами, и c ней была мама», — отметил специалист в интервью RT.

По данным прокуратуры Лазаревского района, трагедия произошла на участке в районе улицы Лучезарной, который по периметру огорожен забором с трёх сторон. Там 50-летний местный житель держал овчарок. При этом территория не была оборудована специальными вольерами, и животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе безопасности содержания животных мужчиной», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». При этом, если окажется, что собаки были бездомными, а мужчина за ними только ухаживал, то ответственность может лечь в том числе и на местные власти. Проблема существует в районе не первый год. По словам одной из туристок, проживавшей в «АкваЛоо» в 2019 году, даже на территории комплекса постоянно бродили животные, которых подкармливали местные жители.

Как рассказала детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя, девочка не впервые увидела этих щенков, она несколько раз ходила к ним до трагедии и решила, что подружилась с малышами.

По словам отца погибшей, дочь часто ухаживала за бездомными животными и умела с ними обращаться. Дома семья держала крысу, по две собаки и кошки. Полина была всеобщей любимицей, успешно занималась шахматами и выступала за Центральную спортивную школу Энгельса.

«Мы не знаем, что делать сейчас, толком не осознали это всё», — приводит слова отца «Подмосковье 360».

Очень тепло отозвался о Полине и тренер Саратовской шахматной федерации Павел Лобач. Он отметил, что до пандемии она стала чемпионкой области.

«Полина готовилась к турниру по интернету с одним из наших тренеров. Я не её тренер, знаю девочку, как любой директор школы знает и запоминает детей, которые учатся в школе, а ещё потому, что девочек у нас в шахматах мало. Ещё до пандемии, четыре года назад, Полина стала чемпионкой области, потом коронавирус внёс свои коррективы — мы смогли провести за это время только один турнир, и там Полина уже не выиграла. В Сочи она поехала с мамой», — отметил специалист в интервью RT.

Как сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, организация поможет семье погибшей девочки и возьмёт на себя расходы, связанные с похоронами ребёнка. Также выразил соболезнования родным и близким спортсменки глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, в свою очередь, пообещал взять дело под персональный контроль.

«Горю это вряд ли поможет. Выражаю искренние соболезнования родственникам погибшей девочки. Внимательно будем следить, чтобы все виновники происшествия были наказаны», — сказал чиновник «Спорт-экспрессу».