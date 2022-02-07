В Астраханской области возбудили дело о халатности из-за массовых нападений собак
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«По материалам прокуратуры закрытого административно-территориального образования города Знаменска Астраханской области следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, дело возбудили в отношении должностных лиц городской администрации, «чьё бездействие повлекло более 120 случаев нападения на людей безнадзорных собак».
Ранее следователи организовали проверку после нападения стаи собак на пожилую женщину в селе Искра Рязанской области.
Кроме того, правительство Забайкальского края ввело режим повышенной готовности в связи с нападениями собак на людей.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей вследствие нападений бродячих собак в регионах.