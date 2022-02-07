В Астраханской области возбудили дело о халатности из-за массовых нападений собак

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В Знаменске Астраханской области против должностных лиц городской администрации возбудили уголовное дело о халатности из-за массовых нападений бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В Астраханской области возбудили дело о халатности из-за массовых нападений собак
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«По материалам прокуратуры закрытого административно-территориального образования города Знаменска Астраханской области следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, дело возбудили в отношении должностных лиц городской администрации, «чьё бездействие повлекло более 120 случаев нападения на людей безнадзорных собак».

Ранее следователи организовали проверку после нападения стаи собак на пожилую женщину в селе Искра Рязанской области.

Кроме того, правительство Забайкальского края ввело режим повышенной готовности в связи с нападениями собак на людей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей вследствие нападений бродячих собак в регионах.

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