Следователи проводят проверку из-за нападения собак на пожилую женщину в Рязанской области

Следователи организовали проверку после нападения стаи собак на пожилую женщину в селе Искра Рязанской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

«Рязанским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что информация о нападении безнадзорных собак на 70-летнюю женщину в Искре Рязанской области появилась в местных СМИ со ссылкой на очевидцев. По их данным, пострадавшая была доставлена в травмпункт.

Ранее правительство Забайкальского края ввело режим повышенной готовности в связи с нападениями собак на людей.