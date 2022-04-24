«Очень хочется увидеть Гамида в большой команде»: каким клубам РПЛ стоит задуматься о покупке Агаларова

Гамид Агаларов с большой долей вероятности станет одним из самых востребованных российских футболистов во время летнего трансферного окна. В нынешнем сезоне форвард «Уфы» забил 17 мячей и близок к тому, чтобы выиграть гонку бомбардиров. По мнению известного специалиста Гаджи Гаджиева, он готов к переходу на новый уровень вне зависимости от того, сохранит ли его команда прописку в РПЛ. Кто из грандов может быть заинтересован в приобретении нападающего и создании условий для его дальнейшего прогресса — в материале RT.

Слухи о возможной смене клуба Гамидом Агаларовым ходили ещё в первой половине сезона. Он стал одним из главных открытий чемпионата и не только включился в спор за звание лучшего бомбардира, но и привлёк к себе внимание тренерского штаба сборной России. Валерий Карпин даже вызвал нападающего в расположении команды для подготовки к важнейшим матчам квалификации мундиаля в Катаре, пусть впоследствии и не предоставил ему шанс выйти на поле. Тем не менее сам юноша грамотно отреагировал на это и продолжил прогрессировать, штампуя голы в национальном первенстве. Весной он уже отличился четыре раза, а очередной точный удар нанёс по ходу противостояния с «Уралом».

На 80-й минуте Агаларов ворвался в штрафную площадь, простым, но эффективным финтом убрал Алексея Герасимова и неотразимо пробил тривелой (внешней стороны стопы). И пусть этот гол помог гостям лишь избежать поражения с сухим счётом, сам Гамид может занести себе в актив эту встречу. Он стал лучшим игроком «Уфы» по оценке WhoScored, уступив лишь Эрику Бикфалви, и с 17-ю голами укрепился на первой строчке гонки бомбардиров. Примечательно, что за последние пять сезонов больше забивали лишь Артём Дзюба, Сердар Азмун и Фёдор Смолов.

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Неудивительно, что после этого матча вновь заговорили о возможном уходе Агаларова из «Уфы». Причём одним из первых об этом высказался отец футболиста. По его словам, сын «созрел для большой команды» и уже в ближайшее время может заняться её поиском.

«Думаю, что этим летом ему нужно поменять клуб, вне зависимости, вылетит «Уфа» или нет. Очень хочется увидеть Гамида в большой команде. Есть ли к нему интерес? Не буду вам говорить», — сказал Руслан Агаларов «Спорт-Экспрессу».

Аналогичное мнение и у известного российского тренера Гаджи Гаджиева. Бывший наставник «Анжи» согласился, что предпосылки к переходу Агаларова в топ-коллектив существуют, а спрос на физически мощного форварда назвал логичным.

«У Гамида есть всё, чтобы успешно играть за большую команду — возможности, способности. Я в этом не сомневаюсь. Игрок, который регулярно забивает голы, ценится очень высоко… Мы осторожно относились к успехам Гамида, но сейчас он регулярно доказывает свой уровень. Агаларов будет востребован», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что в плане переговоров многое будет зависеть от позиции «Уфы», но та вряд ли станет насильно удерживать главный актив.

Башкортостанцев изначально устраивала роль экспортёра талантов, а за последние годы они регулярно обеспечивали «новые поставки» российским грандам. В прошлом году продали Даниила Фомина, годом ранее отпустили Игоря Дивеева, Данила Кругового и Дмитрия Живоглядова, а до этого — Ивана Облякова и Дмитрия Стоцкого. И почти все трансферы были осуществлены по достаточно умеренным ценам в диапазоне €1,5—3 млн. Несомненно, за стабильного голеадора Шамиль Газизов и компания могут запросить несколько больше, но вряд ли станут требовать неадекватные деньги.

Сейчас вопрос в том, какой из клубов РПЛ может быть максимально заинтересован в Агаларове и будет готов не только заплатить за него оговоренную сумму, но и с ходу предоставить игровую практику и подходящие ему амплуа и условия. А это имеет важнейшее значение не только для команды, но и для самого футболиста. Его прогресс во многом обусловлен доверием со стороны тренера и раскрывающей его сильные качества тактической схемой.

В «Уфе» Алексей Стукалов использует формацию 3—5—2, в которой Гамиду отводится роль форварда штрафной, в то время как его партнёр действует в более свободной манере и либо забирает на себя внимание защитников, либо сам доставляет мяч лучшему бомбардиру лиги. При этом большинство результативных передач на нападающего приходится с флангов, закрываемых латералями Бояном Йокичем и Эгасом Касинтурой. Если исключить точные удары с пенальти, то именно с их пасов он забил треть мячей в первенстве (четыре из 12).

С одной стороны, лидерами по числу кроссов в штрафную за встречу являются «Зенит» (21), «Спартак» и «Динамо» (оба — по 20), но трансфер в одну из этих команд вряд ли можно назвать идеальным вариантом для Агаларова. И дело не только в стиле игры, но и в высокой конкуренции. Петербуржцы располагают одним из сильнейших атакующих трио в лиге, а новичку вряд ли найдётся место даже в случае ухода Артёма Дзюбы, по-прежнему не продлившего контракт с клубом. Да и Сергей Семак в последнее время тяготеет к формации 4—3—3 с Юри Алберто и Малкомом по краям, что ещё больше снижает шансы Гамида на попадание в старт.

С теми же самыми проблемами Агаларов может столкнуться в «Спартаке» и «Динамо». Схема с одним чистым форвардом ему мало знакома, а присутствие двух нападающих высокого уровня грозит сокращением игрового времени. С ходу вытеснить из состава Шамара Николсона, Александра Соболева, Фёдора Смолова или Вячеслава Грулёва будет крайне сложно. И не стоит забывать о Константине Тюкавине. Пусть он стал получать гораздо меньше практики, но по-прежнему считается одним из самых талантливых молодых футболистов страны. И пока нет разумных причин отказываться от его услуг в пользу Гамида.

Не самым оптимальным вариантом видится и «Локомотив». С одной стороны, Агаларов вписывается в разработанную Ральфом Рангником концепцию, согласно которой ставка делается на молодых игроков с потенциалом перепродажи. С другой, оказывается минимум третьим в очереди на место в основе. Пришедшие зимой Ян Кухта и Вильсон Изидор смотрятся более чем впечатляюще, а при необходимости на острие способен сыграть и Рифат Жемалетдинов.

Что касается остальных, то «Сочи» пока вряд ли заслужил звание топ-клуба России, а «Рубин» и «Ростов» проваливают сезон и борются скорее за выживание, чем за потенциальные путёвки в еврокубки. Учитывая слова отца Агаларова, он вряд ли рассматривает возможность перехода в один из этих коллективов, в связи с чем в списке остаются лишь ЦСКА и «Краснодар». Оба делают ставку на габаритных нападающих, но испытывают нехватку исполнителей подобного типа. Первые — ввиду неоднозначной трансферной политики, вторые — из-за сложной политической ситуации вкупе с травмами.

ЦСКА мог начинать весенний отрезок чемпионата с тремя форвардами в составе. На подмену Антону Заболотному имелись Адольфо Гайч и Илья Шкурин, но оба не устроили тренерский штаб и были сосланы в аренду. И хотя уже летом оба вернутся в команду, вряд ли останутся там надолго. Аргентинец явно не оправдывает вложенные в него средства, а белорус не соответствует уровню притязаний армейцев.

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«Краснодар», напротив, здорово усилил атакующую линию за прошедший год. Джон Кордоба сразу вписался в схемы и принялся забивать один мяч за другим, а уже зимой ему приобрели перспективного сменщика в лице Эрика Ботхейма. Но поиграть вместе им пока не суждено. Первый получил тяжёлую травму и был вынужден перенести операцию на подколенном сухожилии, а второй временно приостановил контракт с чёрно-зелёными. Так в распоряжении Александра Сторожука остались не хватающий звёзд с неба Владимир Ильин, а также взятые в аренду у болгарского «Ботева» Олакунле Олусегун и Джонатан Окоронкво. Оба, скорее всего, покинут коллектив летом, вследствие чего вакансий станет значительно больше.

И заполнить пустоту в линии нападения мог бы Агаларов, схожий по стилю игры с Кордобой. В нынешних условиях ему наверняка будут гарантированы как доверие тренерского штаба, так и обилие игрового времени. Вопрос лишь в том, хочет ли сам Гамид переходить в клуб пусть и с громким именем, но не с самыми ясными перспективами. Составлявшие главную ударную мощь «быков» легионеры спешно покинули его весной, и не факт, что вернутся. А финансовых возможностей на приобретение адекватной замены может и не быть.

Поэтому наиболее логичным и безопасным является трансфер в ЦСКА. В отличие от «Краснодара», он сохранил уже имевшихся в заявке иностранцев и даже договорился о покупке Хорхе Карраскаля, пришедшего зимой на правах аренды. И если боссам армейцев удастся оставить в Москве и Юсуфа Языджи, в следующем сезоне их можно будет считать одними из главных претендентов на медали. Кроме того, сам Агаларов уже сейчас способен бороться за попадание в старт с Заболотным. За него говорят огромный потенциал, высокая результативность и возраст. Гамид вполне способен стать главной опцией красно-синих в атаке на многие годы вперёд и помочь ему вернуться на верхние строчки в РПЛ.