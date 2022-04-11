Газизов: поддерживаю желание Агаларова пойти на повышение и сменить клуб

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение нападающего Гамида Агаларова сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Я только поддерживаю желание Агаларова пойти на повышение, сменить клуб. Если лучший бомбардир РПЛ находится в предпоследней команде, то, конечно, это нонсенс», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Гамид Агаларов с 16 голами возглавляет список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. Клуб «Уфа» после 24-го тура чемпионата России набрал 21 очко и находится на 15-м месте в турнирной таблице.

Ранее Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о безголевой серии сына в РПЛ.