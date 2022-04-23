Гаджиев: у Агаларова есть все предпосылки для перехода в большой клуб из «Уфы»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.
Гаджиев: у Агаларова есть все предпосылки для перехода в большой клуб из «Уфы»
  • РИА Новости

«У него есть все предпосылки, чтобы перейти в большой клуб. Игрок, который регулярно забивает голы, ценится очень высоко. У Гамида есть всё, чтобы успешно играть за большую команду: возможности, способности», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

По его словам, спрос на таких игроков, как 21-летний форвард, всегда высокий, но многое зависит от уфимского клуба и переговоров.

Напомним, что Агаларов с 17 голами возглавляет список лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. «Уфа» попала в зону вылета на 15-ю позицию в таблице чемпионата (22 очка).

Ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов прокомментировал решение Агаларова сменить команду в летнее трансферное окно.

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