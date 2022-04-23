Отец Агаларова заявил, что хочет увидеть сына в большом клубе
- РИА Новости
«Будущее Гамида? Я считаю, что мой сын уже созрел для большой команды. Думаю, что этим летом ему нужно поменять клуб — вне зависимости вылетит «Уфа» или нет. Очень хочется увидеть Гамида в большой команде», — цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».
При этом он не стал говорить, интересуется ли его сыном какой-нибудь топ-клуб.
«На данный момент у него действующий контракт с башкирским клубом, он там», — добавил Руслан.
В матче с «Уралом» (1:2) Агаларов забил свой 17-й мяч в текущем сезоне и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.
Ранее известный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что у Агаларова есть все предпосылки для перехода в большой клуб из «Уфы».