Отец Агаларова заявил, что хочет увидеть сына в большом клубе

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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о будущем футболиста после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».
Отец Агаларова заявил, что хочет увидеть сына в большом клубе
  • РИА Новости

«Будущее Гамида? Я считаю, что мой сын уже созрел для большой команды. Думаю, что этим летом ему нужно поменять клуб — вне зависимости вылетит «Уфа» или нет. Очень хочется увидеть Гамида в большой команде», — цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».

При этом он не стал говорить, интересуется ли его сыном какой-нибудь топ-клуб.

«На данный момент у него действующий контракт с башкирским клубом, он там», — добавил Руслан.

В матче с «Уралом» (1:2) Агаларов забил свой 17-й мяч в текущем сезоне и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

Ранее известный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что у Агаларова есть все предпосылки для перехода в большой клуб из «Уфы».

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