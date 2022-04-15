«У мониторов работают живые люди»: Николаев о причинах ошибок VAR, нехватке арбитров в РПЛ и рекомендациях по судейству

Последние туры РПЛ выявили очевидные проблемы в работе VAR. Об этом в интервью RT заявил бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев. По его мнению, главные судьи зачастую принимали на поле правильные решения, а помощники у мониторов меняли их на противоположные. Он отметил, что в первую очередь это может быть связано с тем, что уже почти год в России не проводится соответствующих семинаров. Также специалист объяснил, почему нехватка кадров влияет на качество обслуживания встреч, а частые смены руководителей в судейском комитете РФС мешают добиться существенного прогресса.

— В последних турах РПЛ на первый план неожиданно вышла система VAR. Матч «Ростов» — «Локомотив» прерывался огромное число раз. Не было ли в данном случае нарушения регламента?

— В протоколе системы видеопомощи арбитрам не прописан тот промежуток времени, который даётся для принятия решения. Главное, чтобы оно было верным. Однако то, что случилось в этом матче, конечно, мало кому могло понравиться: 18 минут на просмотры спорных эпизодов — неприемлемо для VAR. Это очень долго. 24-й тур показал нам, какие существуют недоработки в данной области.

— Почему это произошло? Судья, который пересматривал эпизоды, оказался не готов принимать решения?

— Проблема немного глубже. VAR призван помогать в сложных ситуациях: в спорных моментах или когда арбитр не видел эпизода. А два прошедших тура показали всем обратную сторону медали: главные судьи принимали правильные решения, а рефери у монитора меняли их на противоположные. Это в том числе связано с тем, что после ухода Леонида Калошина в июне 2021 года в России нет руководителя по обучению видеоарбитров, которых бы готовили к работе в матчах РПЛ.

Возможно, есть какие-то технические нюансы с компьютерами, ракурсами, качеством картинки. Это нельзя не учитывать. Но в то же время всё перечисленное не должно быть оправданием для болельщиков и футболистов, 18 минут просто ожидавших возобновления игры. Тем более были повторы, которые, на мой взгляд, давали возможность принять правильные решения значительно быстрее.

— Получается, после ухода Калошина уже почти год обучение работе у монитора не ведётся?

— Да. Есть человек, который организовывает процесс, но у него нет полномочий заниматься обучением, он может выступать только в качестве менеджера. А вести семинары, разбирать ошибки… такого специалиста до сих пор нет. Должны быть регулярные тренировки, постоянное совершенствование системы VAR. Тогда не возникнет такой проблемы, как долгий просмотр эпизода. Существует определённая специфика работы видеоарбитра: за короткий промежуток времени человек из множества повторов на разных мониторах должен выбрать именно тот ракурс, который поможет принять правильное решение в сложной игровой ситуации.

— Долгие раздумья можно объяснить и тем, что Ян Бобровский проводил только второй матч в РПЛ. Он мог просто бояться ошибиться, с учётом недавних санкций судейского комитета РФС, отстранившего нескольких арбитров от работы до конца сезона?

— Я не думаю, что присутствовал страх, но, безусловно, предматчевое волнение существовало. К тому же вторая встреча в РПЛ получилась очень событийной, и VAR в этот раз изрядно пропотел. Тем более в роли видеоарбитра также выступал очень молодой Иван Сиденков, который не имеет большого опыта в данной роли. Плюс ко всему в туре он проводил вторую игру, накануне отработав у монитора в матче «Химки» — ЦСКА. Поэтому сразу комплекс причин привёл к тому, что взаимодействие главного арбитра и VAR получилось не столь гладким в плане времени принятия решений.

— В остальном как вы оцениваете работу главного арбитра?

— Я бы не сказал, что какая-то его ошибка повлияла на результат матча. Одним из ключевых решений судьи в этой игре стало удаление Наира Тикнизяна за грубую игру. Очень важно, что в этом эпизоде рефери сам принял решение, и оно было абсолютно правильным.

— Как думаете, почему в последних турах увеличилось число ошибок арбитров, которые стали ключевыми и повлияли на исход матчей?

— Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя многие и считают, что в эпоху VAR неверных решений арбитра быть не должно, поскольку всегда есть возможность пересмотреть эпизод. Однако, как мы убедились, у мониторов работают живые люди — и они тоже могут ошибаться. В итоге VAR вышел на первый план. Многие даже стали говорить, что в России система не помогает, а только мешает рефери.

Появились предложения отказаться от использования VAR в РПЛ. Хотя я думаю, что до этого не дойдёт. Но когда судья находится в отличной позиции на поле, принимает правильное решение, а потом вмешивается система и, как в игре «Краснодар» — «Динамо», меняет его на ошибочное, это уже вопиющий случай! В итоге назначен пенальти, которого там даже близко не было.

— Где в том эпизоде VAR усмотрел нарушение, заслуживающее 11-метрового?

— Очень многие спрашивали об этом. Но у меня нет ответа на данный вопрос. Если что-то происходит на поле, я обычно стараюсь себя ставить на место главного арбитра. В большинстве случаев вижу и понимаю, почему судья поступил так или иначе. Однако в этом матче я не могу объяснить, по какой причине изменено правильное решение главного арбитра. Да, произошло касание руки защитника и Смолова в штрафной площади, но это не было нарушением правил. Задержка за майку, считающаяся фолом, начиналась уже вне пределов штрафной площади. Как интерпретировал данный эпизод видеоарбитр, для меня загадка.

— Насколько эффективно отстранять до конца сезона тех арбитров, которые допускают ошибки?

— Мне сложно обсуждать данный вопрос. Здесь неверные решения, действительно, достаточно резонансны…

— Дело даже не в причинах, ведь теперь РПЛ до конца сезона лишилась сразу трёх главных арбитров. А их число ограничено, значит, придётся подтягивать судей из ФНЛ. Не станет ли матчей, как «Ростов» — «Локомотив», больше?

— Действительно, у нас не такая большая конкуренция. Нет 30 человек, из которых можно было бы выбирать. Поэтому в ближайшее время мы увидим то, от чего только недавно ушли: когда арбитр работает на нескольких матчах в одном туре в качестве рефери и в VAR-центре.

— Больше одной встречи — много?

— Да, получается большая нагрузка. И возможно, Сиденкову, который провёл два матча у монитора, это как раз помешало быстро принимать решения в Ростове. Ребята говорят, что проще отсудить в поле, чем работать с видео. Поэтому, конечно, эмоциональная, психологическая составляющая существуют. Это объективный фактор, который нужно учитывать. Большая нагрузка сейчас ляжет и на арбитров ФИФА, которые в состоянии справиться с любой игрой.

— Судьям нужно справляться и с другой психологической проблемой: они отстранены от международных матчей. Это сильно давит?

— Это комплексная проблема для всех. Как для национальной команды, которую незаслуженно лишили возможности побороться за путёвку на чемпионат мира в стыковых матчах, так и для ведущих клубов, которые заслужили право играть в еврокубках, а на сегодняшний момент для нас всё закрыто. Также и для наших арбитров. Взять того же Карасёва. Он заслуживает работы на чемпионате мира, прошёл огромный путь для этого, проделана колоссальная работа. Сергей вышел на пик карьеры в плане возраста и опыта, но теперь он не может реализовать свои амбиции в Катаре. Но для спортсменов, конечно, происходящее ещё болезненнее ощущается. Хочется верить, что уже скоро наступит мир и наши судьи смогут работать на международном уровне.

— Сейчас департамент судейства РФС покинули иностранные специалисты. Можно ли с этим также связывать увеличение числа ошибок в матчах РПЛ?

— У нас сейчас, действительно, переходный период. Судейский корпус после перерыва возглавит соотечественник. Пока исполняющим обязанности назначен Павел Каманцев, но по факту с арбитрами РПЛ будут работать Николай Иванов и Антон Аверьянов. Ими уже был проведён двухдневный сбор, который получился достаточно плодотворным. По отзывам самих ребят он оказался даже более насыщенным, чем зимой в Турции с предыдущим руководителем.

Сейчас на первое место выходит даже не протокол VAR, а именно принятие правильных решений. Если раньше хотели минимизировать видеопросмотры, то теперь разрешили чуть чаще к ним прибегать, но главное — избежать ошибок. Однако на сегодняшний день мы видим, что рекомендация дана, но до конца судьи оказались не совсем готовы к этому. Думаю, переходный период закончится — и VAR заработает совершенно по-другому, более качественно и оперативно.

— Вы заметили изменения в работе российских арбитров в тот период, когда ими руководили иностранцы?

— Для оценки нужно видеть, как всё выстроено внутри соответствующего департамента. Со стороны существенного улучшения качества работы арбитров не произошло. Но есть и объективные причины, почему так получилось: иностранному специалисту не так просто налаживать взаимодействие в чужой стране, где есть свой менталитет, свои традиции. За пять лет много руководителей сменилось, и на пользу в плане развития судейства это точно не пошло. Сейчас наступил период, который в ближайшем будущем должен улучшить ситуацию. Ребятам же хочется пожелать эмоционально, психологически, да и физически, всё-таки у нас обойма небольшая, справиться со всем и концовку сезона провести на должном уровне, чтобы после решения арбитра не возникало вопросов, на которые ни у кого нет ответа.