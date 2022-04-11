Игонин упрекнул Слуцкого в слабости из-за конфликтов с арбитрами

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком, который часто конфликтует с арбитрами.

«В «Рубине» есть много вопросов к главному тренеру. Его высказывания — неумение держать нагрузки и удар. Если ты сильный как личность, то как можешь позволять себе кричать и оскорблять судей? Значит, слабый человек», — сказал Игонин в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, что матч 21-го тура Российской премьер-лиги с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее Леонид Слуцкий заявил о готовности рискнуть репутацией и карьерой, но остаться в «Рубине».