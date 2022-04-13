Экс-арбитр ФИФА признался, что засчитывал красивые голы в спорных ситуациях

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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Тони Шапрон рассказал, по какому принципу засчитывал спорные мячи.
Экс-арбитр ФИФА признался, что засчитывал красивые голы в спорных ситуациях
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Засчитывал ли я красивые голы, когда атакующая команда, возможно, нарушила правила? Да, потому что мы люди и любим футбол. Не забывайте, что судьи — это футбольные фанаты. И иногда ты в восторге от того, что делает игрок», — заявил судья в эфире Canal.

Он добавил, что выходил на матчи в надежде увидеть красивые голы. По словам Шапрона, в спорных ситуациях его больше восхищает комбинация, а не возможное нарушение правил.

Напомним, что Шапрон работал в матчах французской Лиги 1. 

Ранее «Реал» уступил «Челси» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ, но вышел в полуфинал.

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