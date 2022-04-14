Арбитр Николаев считает, что наказание Кангвы станет уроком для остальных футболистов

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Бывший арбитр Алексей Николаев поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранить полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангву на два матча и оштрафовать его на 250 тыс. рублей за оскорбления судьи Владислава Безбородова.
Арбитр Николаев считает, что наказание Кангвы станет уроком для остальных футболистов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Эти слова оскорбляли и унижали человеческое достоинство. Слуцкий в своё время наказание не понёс. В случае с Кангвой принципиально, что в адрес игрока вынесли наказание. Всё-таки такие выражения недопустимы. Это будет момент, над которым многие задумаются», — приводит слова Николаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кингс Кангва оскорбил судью Владислава Безбородова в послематчевом интервью. Арбитр удалил замбийского футболиста за две жёлтые карточки в игре со «Спартаком» на 86-й минуте встречи.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ваноли.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна на два матча.

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