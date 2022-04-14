Кангва дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи после встречи со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».

«КДК принял следующее решение: за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Кангву на два матча чемпионата и оштрафовать на 250 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

По словам главы, комитет учёл то, что футболист давал интервью на поле сразу после матча. Он также заявил, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

Напомним, что Кингз Кангва оскорбил судью Владислава Безбородова в послематчевом интервью. Арбитр удалил замбийского футболиста за две жёлтые карточки в игре со «Спартаком» на 86-й минуте встречи.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Ваноли.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Тикнизян дисквалифицирован на два матча.