Руководитель «Арсенала» раскритиковал работу судьи Безбородова на матче со «Спартаком»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу судей на матче 24-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком» в Москве.

«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал очень хорошо, с первой и до последней минуты», — цитирует Аджоева ТАСС.

По его мнению, полузащитник «Арсенала» Урош Радакович забил чистый мяч. Он также считает, что не стоило показывать две жёлтые карточки хавбеку тульской команды Кингсу Кангве.

«Всё это было бы очень смешно, если бы не было так грустно», — заключил Аджоев.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Паоло Ваноли.

На 26-й минуте мяч забил Радакович, однако главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил взятие ворот после использования системы видеоассистента (VAR).

«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52).

Ранее Паоло Ваноли заявил, что в матче с «Арсеналом» игроки «Спартака» создали много опасных моментов.