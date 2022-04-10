Ваноли: в матче с «Арсеналом» игроки «Спартака» создали много опасных моментов

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Ваноли: в матче с «Арсеналом» игроки «Спартака» создали много опасных моментов
  • globallookpress.com

«Это был деликатный матч. В первом тайме мы создавали много моментов. В предыдущих матчах нам не хватало ключевого паса. Тут было то же самое, но во втором тайме нам удалось переломить игру и забить», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Итальянский специалист признался, что ему импонирует игра с двумя нападающими.

«Играть с Николсоном и Соболевым — хороший вариант. Они дополняют друг друга», — заключил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Паоло Ваноли.

Мячи забили Роман Зобнин (53-я минута) и Шамар Николсон (57-я и 75-я).

«Спартак» (30 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (21) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (52).

Ранее сообщалось, что «Сочи» на выезде одолел «Уфу» в матче РПЛ.

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