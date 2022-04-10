«Сочи» на выезде одолел «Уфу» в матче РПЛ 

«Сочи» на выезде одержал победу над «Уфой» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе сочинцев отличились Матео Кассьерра и Артур Юсупов на 11-й и 51-й минутах. У хозяев единственный мяч забил Гамид Агаларов с пенальти на 81-й минуте. Причём для форварда уфимцев это уже 16-й гол в сезоне.

«Сочи» набрал 42 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Уфа» (21) находится на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Зиньковского принёс «Крыльям Советов» победу над «Уралом» в матче РПЛ.