Наказание за излишнюю осторожность: как «Металлург» забросил две шайбы за 116 секунд и повёл в серии с «Трактором»

Магнитогорский «Металлург» в гостях взял верх над «Трактором» в третьем матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 2:1. В начале второго периода подопечные Ильи Воробьёва пропустили в меньшинстве и оказались в роли догоняющих, но в середине третьего сумели повернуть ход игры. Сначала Ярослав Хабаров мощным щелчком от синей линии восстановил паритет, а спустя менее двух минут Николай Голдобин вывел команду вперёд. Он с 14 очками единолично возглавил гонку бомбардиров Кубка Гагарина, оторвавшись от питерских армейцев Андрея Кузьменко и Никиты Гусева.

В родной Челябинск «Трактор» возвращался в приподнятом настроении. Два дня назад он обыграл «Металлург» в Магнитогорске и сравнял счёт в серии. Но важен был не только счёт на табло, но и то, каким образом удалось добиться успеха. Подопечные Анвара Гатиятулина провели один из самых результативных матчей в нынешнем плей-офф и шесть раз поразили ворота соперника, заставив того отправить на скамейку опытного голкипера Василия Кошечкина. Больше они забивали лишь в четвёртой встрече — с «Салаватом Юлаевым» (7:1).

Обнадёживающим для местных болельщиков был и тот факт, что своё голевое молчание наконец прервал Томаш Гика — лучший бомбардир челябинцев и их главная атакующая опция в отсутствие травмированных Лукаша Седлака и Теэму Пулккинена. Чех и финн получили повреждения в противостоянии с уфимцами, и пока нет гарантий, что они сумеют помочь партнёрам в финале Восточной конференции. Две первые встречи легионеры пропустили, не попали в состав и на третью.

Но даже без двух лидеров «Трактор» по-хозяйски начал домашнюю игру и неожиданно для многих предложил «Металлургу» посоревноваться в открытом хоккее. И это с учётом того, что именно магнитогорцы являются самой результативной командой нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. На протяжении всего первого периода шайба практически не задерживалась в средней зоне, а большинство моментов возникло именно у ворот Кошечкина. В общей сложности ему пришлось 12 раз продемонстрировать своё мастерство, в то время как Роман Вилл совершил восемь сейвов.

Что касается полевых хоккеистов, то активнее других смотрелся обретший уверенность Ткачёв. Он здорово комбинировал с Виталием Кравцовым и единственный добрался до отметки в три броска по воротам. Да, ни один из них не привёл к голу, но самого форварда вряд ли стоит винить в этом. Кошечкин действовал сверхнадёжно, а за три минуты до окончания игрового отрезка совершил чудо-сейв. Владимир здорово открылся на правой штанге и попытался поймать олимпийского чемпиона Пхёнчхана на противоходе, но тот отвёл угрозу, а затем не позволил Лоуренсу Пилуту сыграть на добивании.

Наверняка мало кто мог представить, что по ходу плей-офф не самый продуктивный шведский защитник преобразится в одного из главных созидателей «Трактора». В 40 матчах регулярного чемпионата Пилут набрал всего 11 (0 + 11) очков, да и розыгрыш Кубка Гагарина начал довольно блёкло, не отличившись ни в одной из первых восьми встреч. Однако в следующих четырёх он забросил сам, шесть раз ассистировал партнёрам и, похоже, решил не останавливаться на достигнутом.

На 23-й минуте отчётного матча именно Лоуренс выстрелил от синей линии, а Никита Тертышный подставил клюшку на пятаке и помог челябинцам реализовать большинство за удаление Андрея Чибисова.

В этот момент могло показаться, что «Металлург» сломается. Вслед за нападающим две минуты за подножку получил защитник Илья Николаев, поставивший гостей в сложное положение. Но подопечные Ильи Воробьёва смогли не только отбиться, но чуть было не восстановили паритет. Первый бросок Максима Карпова пришёлся прямо в голкипера, но второй был нанесён по практически пустому створу. Однако Вилл невероятным образом успел переместиться и щитком преградить путь шайбе.

После этого «Трактор» стал действовать более пассивно, с оглядкой на оборону, тем самым позволив «Металлургу» наконец проснуться. Остаток периода прошёл под диктовку магнитогорцев. Они постепенно смогли наладить комбинационную игру, а в середине отрезка шанс проявить себя получила спецбригада большинства. На протяжении двух минут оборона челябинцев находилась под постоянным давлением, но всё же выстояла. И вновь не без помощи Вилла. Чешский вратарь неоднократно выручал партнёров и ушёл на перерыв с 18 сейвами в активе.

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Хозяева продолжили играть вторым номером и в третьем периоде, но план провалился. Они не смогли «засушить» матч, а лишь прижались к воротам и дали гостям возможность методично обстреливать их. За семь минут челябинцы ни разу не побеспокоили Кошечкина, зато позволили нанести пять бросков в створ ворот Вилла. И совсем скоро «Металлургу» удалось конвертировать количество в качество. Гол Ярослава Хабарова оказался очень похожим на шайбу Тертышного с той лишь разницей, что на этот раз обошлось без подставления клюшки — точным стал именно щелчок от синей линии. Хотя принижать заслуги Архипа Неколенко и Павла Акользина нельзя: оба активно боролись на пятаке и закрывали обзор голкиперу.

А спустя ещё 116 секунд игрового времени «Металлург» вышел вперёд. «Трактор» попытался провести атаку, но допустил потерю и позволил сопернику организовать контрвыпад «три в два». Брендан Лайпсик отпасовал Николаю Голдобину, а тот попал в дальний угол, за секунду до этого эффектно объехав Артёма Блажиевского. Форвард «Магнитки» набрал 14 (6 + 8) очков в плей-офф и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров. Позади остались и Никита Гусев, и Андрей Кузьменко (у обоих по 13 (7 + 6) очков).

«Трактор» был вынужден срочно активизироваться, но по щелчку сделать это не смог. До окончания периода подопечные Гатиятулина лишь шесть раз заставили вступить в игру Кошечкина, но невыполнимых задач перед ним не поставили. Не помогло даже появление на льду шестого полевого хоккеиста. «Металлург» одержал волевую победу на чужом льду и вышел вперёд в серии.