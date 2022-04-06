АвтоВАЗ приостановил финансирование ХК «Лада»

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Генеральный директор тольяттинского хоккейного клуба «Лада» Александр Чеботаев сообщил, что спонсор коллектива АвтоВАЗ уведомил о приостановке финансирования в конце марта.
АвтоВАЗ приостановил финансирование ХК «Лада»
  • РИА Новости

«В конце марта поступило официальное письмо от АвтоВАЗа о приостановлении траншей, которые планировались на окончание сезона. Отсрочка на определённый период времени в том числе связана с переносом корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты. Поэтому нас попросили подождать», — приводит слова Чеботаева «РБК Спорт».

При этом он отметил, что отношения, рассчитанные до 31 декабря текущего года, не прекращены. По его словам, такая задержка для клуба не критична, если транш возобновится в либо в августе, либо в сентябре. Однако у «Лады» существует план Б с сокращением бюджета в случае увеличения срока.

В нынешнем сезоне «Лада» дошла в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) до четвертьфинала, уступив в серии тюменскому «Рубину» (0:4).

Ранее председатель минской «Юности» Алексей Баранов сообщил, что белорусскому клубу будет сложно найти финансирование для того, чтобы соответствовать критериям вступления в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

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