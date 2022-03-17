Баранов: минской «Юности» будет сложно найти финансирование для вступления в КХЛ

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Председатель минской «Юности» Алексей Баранов сообщил, что белорусскому клубу будет сложно найти финансирование для того, чтобы соответствовать критериям вступления в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Баранов: минской «Юности» будет сложно найти финансирование для вступления в КХЛ
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  • © picture alliance

«Относительно участия в КХЛ встает вопрос — финансирование такого проекта для нас очень тяжело. Единственное, что у нас соответствует требованиям КХЛ, так это наша «Чижовка-Арена», — цитирует ТАСС Баранова.

По его словам, было совещание в Москве на уровне российской и белорусской хоккейных федераций. Рассматривался вопрос проработки совместного договора о сотрудничестве между двумя странами в рамках сборных и клубных команд.

«Спорт-Экспресс» 17 марта сообщил, что минская «Юность» может начать выступать в КХЛ. 

«Юность» была основана в 1975 году. Команда сейчас проводит четвертьфинальную серию плей-офф Кубка президента с «Химиком» из Новополоцка.

Напомним, из-за событий на Украине КХЛ покинули финский «Йокерит» и рижское «Динамо».

Ранее сообщалось, что хоккеисты Эрик О'Делл и Андре Петерссон приняли решение прекратить выступать за московское «Динамо».

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