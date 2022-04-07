МИД России: Москва объявила послу Ирландии об ответе на высылку российских дипломатов

В МИД России сообщили, что в ведомство был вызван посол Ирландии Брайан Макэлдафф, которому было объявлено об ответных мерах на высылку российских дипломатов.

«В МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Брайан Макэлдафф... Послу было объявлено о наших соответствующих ответных мерах в отношении ряда дипломатов, работающих в посольстве Ирландии в Москве», — говорится на сайте российского ведомства.

В российском МИД добавили, что послу было также объявлено, что в случае продолжения правительством Ирландии деструктивной линии на российском направлении у Дублина не должно быть ни малейших сомнений относительно решимости Москвы пропорционально реагировать на любые враждебные шаги.

Ранее МИД Ирландии объявил о высылке из страны четырёх российских дипломатов.